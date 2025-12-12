マイホームを購入した年は、税金の手続きが少し複雑になります。特に、住宅ローン控除を受ける場合、「年末調整だけで完結するのか」「確定申告が必要なのか」は多くの人が迷うポイントです。 会社員にとっては年末調整で済むケースもありますが、購入初年度だけは例外となる場合があります。本記事では、住宅ローン控除の基本から手続きの流れ、そしてお金の観点から見た注意点までを解説します。