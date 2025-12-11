顧客を動かすストーリーは、美容師とバーテンダーが教えてくれた ――シック・ジャパンのコーポレートサイトを見ると、「最も革新的なビューティグルーミングカンパニー」と掲げられています。新ブランドのローンチ、商品開発、プロモーションなど、積極的な投資を行っている印象があり、そのあたりについて伺えればと思います。 まずは疋田