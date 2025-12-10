北海道電力が売り買い交錯も目先買い優勢に傾いている。前日まで７営業日続落していたが、きょうは８日ぶりに満を持して切り返す展開となった。北海道の鈴木直道知事が、きょう行われた道議会で、泊原発３号機の再稼働に同意する考えを表明したことが伝わった。ラピダスが北海道千歳市に巨大工場を建設し、２０２７年度をメドに最先端半導体の量産を目指しており、将来的に電力需要の急増が想定される。これに対応する形で２７年