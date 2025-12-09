今年、全国の小中学生を対象に実施された「ピッチング＆スイングスピードコンテスト」で、大分市立南大分中学校3年の岩坂心珠さんが、中学生女子の部で全国トップの成績を収めました。圧倒的な記録を叩き出した次世代のスター候補に、その努力と未来への夢を聞きました。 【写真を見る】スイング＆投球スピード日本一強肩強打の女子中学生・岩坂心珠さん硬式野球に挑戦へ 強肩強打で日本一 大分県内唯一