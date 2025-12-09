79歳被告に言い渡された判決「かわいいね。お小遣い、いくらもらってるの？」女子高生Aさん（当時15歳）に、こう声をかけ、車で連れ去って性的暴行に及び、わいせつ誘拐と不同意性交等の２つの罪に問われていた大久保隆夫被告（79）に判決が下された。11月21日、さいたま地裁。この日、グレーのジャンバーに白いシャツ、黒いズボンで入廷した大久保被告は、「よいしょっ」と声を出して被告人席に座ると、じっとうつむいたかと思え