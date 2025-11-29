11月27日、元「BE:FIRST」の三山凌輝がInstagramで生配信をおこない、新しい会社を設立したことを発表した。新会社の始動で、以前から懸念されていたことを払しょくしたようだ。

三山は、7月からBE:FIRSTとしての活動を休止していたが、11月8日にグループからの脱退を発表。動向が注目されていたが、三山の口から今後について明かされた。

「生配信で、自らが代表取締役を務める会社『株式会社Star Of Wonder.』を設立したことを報告。すでに俳優業のオファーもあることを明かし、2026年から、ソロアーティストとして活動すると発表したのです。また、ファンとの交流イベントも計画しており、12月13日には東京・吉祥寺にあんかけパスタ店をオープンするそうです」（スポーツ紙記者）

新たな一歩を踏み出した三山に対し、Xでは

《俳優仕事も色々進展ありそうだし、来年にはソロアーティスト凌輝くんが見れるの嬉しい！！！》

《リョウキ、新会社設立！イキイキしてて安心》

など、歓喜する声があがっている。

三山は8月に女優の趣里と結婚し、9月に第一子が誕生するなど、私生活でも大きな変化があった。ただ、結婚前から “ある説” が取りざたされていた。

「2023年10月に、趣里さんの父である水谷豊さんが代表を務める合同会社『Trysome Bros.』が設立されました。同社では、妻の伊藤蘭さんのマネジメント業務をおこなっていますが、趣里さんも業務執行社員に入っているのです。

5月の『女性セブンプラス』で、三山さんと趣里さんが結婚も視野に交際していると伝えられたことで、三山さんが水谷さんの会社に移籍すると見る向きもあったのです。

ただ、三山さんは5月に俳優業で所属していた芸能事務所『FLASH UP etoile』から独立し、今回自分の会社を立ち上げたことで、水谷さんの会社への “合流説” を完全に払しょくしたように見えます」（芸能記者）

三山の新会社「Star Of Wonder.」の法人登記には、タレントのマネジメントやイベントの企画、飲食店の経営など、多岐にわたる事業内容が記載されている。この登記から、新たな事実も判明したようだ。

「代表取締役の欄には、『星間凌樹』と記されており、これが三山さんの本名のようです。BE:FIRSTでは『RYOKI』、俳優業では『三山凌輝』で活動してきたので、驚くファンも多かったようです。

11月8日のBE:FIRST脱退発表から1カ月も経っていませんが、スピーディーに “復帰” の準備を進めているようです。12月6日と7日には、ファンコミュニティ加入者限定でトークイベントを開催することも発表しており、ファンと交流するイベントも増えそうです」（同）

ソロアーティストとして、三山はどんな道を突き進むのか。