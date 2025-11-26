恋愛にとって一番楽しいはずの“付き合い始め”。でも、気づけば破局…なんて短命カップルも少なくありません。実は、その恋が長続きしない理由にはいくつかの“共通パターン”があるのです。そこで今回は、短命なカップルに共通する「特徴」を紹介します。会話が続かないデートで沈黙が多い、話題が弾まない…そんな関係は、価値観がかみ合っていない証拠。お互いの趣味や興味に共通点がなければ、会話の広がりも生まれにくく、「