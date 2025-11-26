ほぼ３ヶ月以内で破局する。短命なカップルに共通する「特徴」とは
恋愛にとって一番楽しいはずの“付き合い始め”。でも、気づけば破局…なんて短命カップルも少なくありません。実は、その恋が長続きしない理由にはいくつかの“共通パターン”があるのです。そこで今回は、短命なカップルに共通する「特徴」を紹介します。
会話が続かない
デートで沈黙が多い、話題が弾まない…そんな関係は、価値観がかみ合っていない証拠。お互いの趣味や興味に共通点がなければ、会話の広がりも生まれにくく、「一緒にいてもつまらない」と感じてしまう原因になります。
金銭感覚が合わない
デートのたびに「割り勘か、奢りか」でモヤモヤしているなら要注意。節約志向の人と浪費家タイプでは、食事・旅行・将来設計など、あらゆる場面で“ズレ”が生じやすいのです。また、相手に合わせて無理をすると、その我慢がやがてストレスになっていきます。
自分の理想を押しつける
「もっと連絡してほしい」「こうしてくれたら完璧なのに」--そんな願望が募ると、知らず知らずのうちに“相手を変えよう”としてしまうものです。でも、それは本来の相手を否定する行為。相手を“変える”より“受け入れる”ことが関係を長続きさせる上では必要になります。
一見うまくいきそうな恋であっても、「好き」だけじゃ乗り越えられない壁があるのが現実。だからこそ、恋の入り口での見極めが重要なのですよ。
