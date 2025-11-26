第１ポットに入るとされる12チームのなかで優勝候補と言えそうなチームはスペイン、イングランド、フランス、オランダ、ポルトガル、アルゼンチン。ブラジル、ドイツ、ベルギーは少し落ち、メキシコ、アメリカはさらに落ちると見る。カナダも強くなっているとはいえ、同じ組に入った国はラッキーだ。第２ポットに入る日本にとって「嫌な国」はどこかを探るとき、「日本に油断してくれない国」はどこかを探ることが近道だと考え