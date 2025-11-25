米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「プロゴルファーであり新進気鋭のロックスター」と岩井千怜を紹介すると、英語でインタビューを受けている途中で歌を披露するという動画を投稿した。【動画】ファン必聴！ 岩井千怜の可愛い歌声【米国女子ツアーの公式Instagramより】女性レポーターと会話をしながらコースを歩いている2人。岩井は「今、頭に残っている歌があるの」「歌ってもいい？」と言うと、レポーターに促される