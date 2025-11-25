岩井千怜が英語の曲をアカペラで披露 LPGAは「新進気鋭のロックスター」と称賛、日米のファンも大喜び！
米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「プロゴルファーであり新進気鋭のロックスター」と岩井千怜を紹介すると、英語でインタビューを受けている途中で歌を披露するという動画を投稿した。
【動画】ファン必聴！ 岩井千怜の可愛い歌声【米国女子ツアーの公式Instagramより】
女性レポーターと会話をしながらコースを歩いている2人。岩井は「今、頭に残っている歌があるの」「歌ってもいい？」と言うと、レポーターに促されるように歌いはじめた。歌ったのは日本のボーイズグループBE：FIRSTがカバーしたジャクソン5の大ヒット曲「I Want You Back」だ。途中から歌詞はちょっとアヤフヤになってしまったが、笑顔でサビの部分を歌いきると、「昨日、覚えたばかりなの」と笑顔で明かしていた。動画を見た日本や海外のファンは大喜び。「英語ペラペラなんて凄い」「私もこの曲が大好きです」「Great job cutie（かわいこちゃん、よくやった）」「何度見ても可愛い」「This song also stuck in my head now with Chisato’s cute voice singing it（千怜が可愛い声で歌ってからは、私の頭からも離れないよ）」などのコメントが次々と寄せられていた。ルーキーとして戦い抜いた米国女子ツアーでは、メキシコで開催された新規大会「リビエラマヤオープン」で嬉しい初優勝。トップ10には5回入り、CMEグローブポイントランキングは15位という素晴らしい成績を残した。そして今季最終戦は、本年のJLPGAツアー優勝者、USLPGAツアー優勝のJLPGA会員など成績上位40人のみが出場できる国内女子ツアーの最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」にエントリー。日本のファンの前で1年を締めくくる。
