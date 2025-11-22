日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

赤坂で女性を刺した自衛官「女性とは9年前に知り合い交際していた」と話す

  • 東京・港区赤坂のライブハウスの前で女性が刺された事件
  • 女性を殺害しようとした疑いで、知人の自衛官が逮捕された
  • 「女性とは、およそ9年前にSNSで知り合い交際していた」と話しているという
