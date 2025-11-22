寝てはいけない場面でも眠ってしまう病気があります。過眠症の「ナルコレプシー」。あるYouTuberの女性はかつて先生に仮病を疑われ、仕事中に居眠りして職を転々としました。今は薬で睡眠発作は軽減しましたが、葛藤もあります。彼女が発信する理由とは？■動画編集中にまぶたが下がり…青森県で暮らす、YouTuberのあこちさん（36）。動画を編集していたある日、まぶたが下がり、そのまま眠ってしまいました。ただの居眠りのように