「フェンディ（FENDI）」が、2026年春夏メンズプレコレクションから新作「フェンディ フラックス クロスボディ」バッグを発売した。フェンディ直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】「フェンディ フラックス クロスボディ」バッグにはしなやかなスムースカーフレザーを採用。「FF」ロゴモチーフをあしらったメタルバックルのフラップとドローストリングをあしらい、バッグのサイドにはジッ