日本三名泉の一つとして名高い、岐阜県下呂市の人気温泉地・下呂温泉は、美肌効果の高い泉質と風情ある温泉街が魅力。飛騨川沿いに広がる街並みでは、湯けむりが立ちのぼる風情満点の景観の中、足湯や湯めぐり手形を使った温泉散策、食べ歩きなど、湯と街歩きの両方を満喫できると、国内外から幅広い年齢層が集う。【写真】「山水閣」1階、「野天風呂」。「観音の湯」(女湯)。「ぼたんの湯」と呼ばれる内湯は、全面ガラス窓で明る