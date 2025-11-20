米ＳＮＳで若者に流行中の「ドアキック・チャレンジ」で逮捕者が続出。警察は「死者が出る」と警告している。米メディア・ＣＢＳニュースが１９日、報じた。ドアキック・チャレンジとは、覆面をしておもちゃの銃などを携行して、見知らぬ家のドアを蹴って、家人が出てくる前に逃げるというイタズラ。ピンポンダッシュのバージョンアップだろう。若者の間で、ＴｉｋＴｏｋなどＳＮＳ上にその動画をアップすることが流行している