国際サッカー連盟（FIFA）の最新ランキングが20日未明に発表され、日本は前回から1つ順位を上げ18位だった。2026年W杯北中米大会に臨む日本は第2ポット入りが確定した。完全なFIFAランキング順となった18年ロシア大会以降、第2ポット入りは初めて。アジア勢では韓国も22位をキープし、W杯抽選初の第2ポット入りが確定。第2ポットには他にクロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、セネガル、イラン、エクアドル