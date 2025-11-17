かっぱ寿司では、2025年11月17日から26日までの期間限定で「かっぱの挑戦感謝祭」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。おこさまメニューがお得になるキャンペーンも実施中「かっぱの挑戦感謝祭」として、平日限定で「かけうどん」と「香ばし炙りおにぎり」が、各90円でお得に食べられます。かっぱの挑戦感謝祭・かけうどんシンプルながらも出汁の旨みをしっかりと味わえる、寒さを感じ始めるこの季節にぴったりの1