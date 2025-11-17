かっぱ寿司の「かけうどん」が90円で食べられるのお得すぎる...。平日限定で緊急値下げ中《26日まで》

かっぱ寿司では、2025年11月17日から26日までの期間限定で「かっぱの挑戦 感謝祭」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。

おこさまメニューがお得になるキャンペーンも実施中

「かっぱの挑戦 感謝祭」として、平日限定で「かけうどん」と「香ばし炙りおにぎり」が、各90円でお得に食べられます。

かっぱの挑戦 感謝祭

・かけうどん

シンプルながらも出汁の旨みをしっかりと味わえる、寒さを感じ始めるこの季節にぴったりの1杯です。

価格は90円。

・香ばし炙りおにぎり

食感が楽しい刻みたくあんが入っています。また、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗って直火で香ばしく炙り、外はカリッと中はふっくらしていて、香ばしさと食感を味わえます。

価格は90円。

詳細は特設サイトから確認できます。

ワクワク！おこさまメニューキャンペーン

また、人気のおこさまメニューがお得になる「ワクワク！おこさまメニューキャンペーン」も12月3日まで開催中です。

・おこさまにぎりセット

キャンペーン特別価格は311円〜。

・おこさま寿司とドリンクM（各種）

キャンペーン特別価格は250円〜。

・おこさまドリンクバー

キャンペーン特別価格は67円〜。

「おこさまドリンクバー」以外の商品は、いずれもカプセルトイコインが1枚付いてきます。店内飲食限定で、一部店舗は価格が異なります。

このほかのおこさまメニューなど、詳細は特設サイトから確認できます。

両キャンペーンとも天候や入荷状況、売れ行きなどにより、期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部