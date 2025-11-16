西川史礁が2安打2打点の活躍野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で快勝した。「7番・左翼」で先発出場した西川史礁外野手（ロッテ）は、3打数2安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献。井端弘和監督が「素晴らしい」と称賛した“初球○”のルーキーが、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場へ猛アピールした。甘い球を見逃さない。強い