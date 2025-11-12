サッカー元日本代表ＤＦ吉田麻也（３７）が１２日、第２子となる男児の誕生を報告した。自身のインスタグラムを更新し、英語で「ついに新しい家族の一員をご紹介できて、本当にうれしいです！この３か月間は本当に忙しかったけど、やっと皆さんにこのニュースをお伝えできます」とした上で「家族にようこそ、スーパーボーイこれから一緒にどんなことをしていくのか、今から楽しみ！」と喜びをつづった。吉田は日本代表と