11月14日（金）からのハッピーセットは「ムーミン」と「アニア」です。ハッピーセット®「ムーミン」は実用性の高いアイテムが全6種類！小説出版80周年を迎え、世代を超えて愛されている「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場します。今回は日常生活で実際に使って楽しめる、実用性の高いグッズ全6種類がラインナップ。歯ブラシホルダーやペンスタンド、メモホルダーなど、かわいいムーミンたちと一緒に「できた！」