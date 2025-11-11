ヒビノが反落している。１０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６６５億円から６７５億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益を４３億円から４４億５０００万円（同６．７％増）へ、純利益を２４億５０００万円から２５億５０００万円（同４８．０％増）へ上方修正し、朝方はこれを好感する形でスタートしたものの、材料出尽くし感からその後は利益確定売りに押されている。 Ｍ＆Ａに伴う