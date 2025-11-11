アメリカのトランプ大統領は10日、政府機関の一部閉鎖により欠勤している航空管制官に対し、職場に戻るよう呼びかけ、従わなければ「大幅な減給があるだろう」と警告しました。アメリカでは政府機関の一部閉鎖で、無給での勤務を強いられている航空管制官の欠勤が増え、航空便の欠航が相次いでいます。こうした中トランプ大統領は10日、自らのSNSで、「全ての航空管制官はすぐに職場に戻らなければならない」従わなければ「大幅な