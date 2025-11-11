ÅÁÀâ¤Î¥»¥¯¥·¡½½÷Í¥¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¡¢11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¡ªG¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤Ç¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¹â¶¶¤Ï2016Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£2022Ç¯¡¢°úÂà¡£º£Ç¯9·î26Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËÜ³ÊÉüµ¢¡¢Ä¾¸å¤ËÆ±»ï¤Ç°úÂà¸å½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê²¼¤í¤·¤ËÄ©¤ó¤À¡£