野津被告と凶器になったクロスボウ（右／イメージ、AFLO）NEWSポストセブン

クロスボウで家族3人殺害 生き残った叔母「あなたはあまりに歪んでいた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • クロスボウで家族3人を殺害したなどの罪に問われた被告の裁判員裁判
  • 神戸地裁で無期懲役の判決が下されたとNEWSポストセブンが伝えた
  • 判決前には生き残った叔母が「あなたはあまりに歪んでいた」などと陳述した
