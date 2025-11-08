2025年11月6日、「手話のまち東京国際ろう芸術祭」に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。会場ではねずみのキャラクターと手話で交流できるシステムを体験されたほか、聴覚に障害がある人たちによる和太鼓の演奏などを鑑賞された。【写真】佳子さまのピーコックブルーのワンピ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども"ヘビロテ"されているブラウンのジャケットこの日