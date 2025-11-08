ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）の来季残留が濃厚となっていることが７日、分かった。横須賀スタジアムで取材に応じた木村球団社長が「我々としての気持ちは伝えていますし、提示するものは提示している。あとはいつ発表できるかというような温度感」と、合意へ秒読み段階であることを明かした。藤浪は今季、マリナーズ傘下３Ａタコマを退団し、７月にＤｅＮＡ入り。８月３１日の中日戦（横浜）では７回４安打無失点と好投し