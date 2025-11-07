今回、Ray WEB編集部はバイトで失敗したことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトをしています。ある日いつも通りお客さんのところへお茶を運んでいると、手が滑ってしまい……！？熱いお茶をお客さんにかけてしまう、大変なミスをしてしまった主人公。お客さんはものすごく怒っています。このあと主人公はクビになってしまうのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：たなみライター Ray WEB編