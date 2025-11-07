５日、海南省三亜市の軍港に停泊する空母「福建」。（三亜＝新華社記者／李剛）【新華社三亜11月7日】中国初の電磁式カタパルト搭載空母「福建」の就役・軍旗授与式が5日、海南省三亜市の軍港で行われた。福建は中国の3隻目となる空母で、艦番号は18。国内で独自に設計、建造され、2022年6月に進水した。電磁式カタパルト技術は世界でも先進的な水準にある。５日、海南省三亜市の軍港に停泊する空母「福建」。（三亜＝新華社記