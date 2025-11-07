ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「頭が良くない人たちが笑う」堀江貴文氏の「M-1」巡る持論に賛否 堀江貴文 M-1グランプリ 女性自身 「頭が良くない人たちが笑う」堀江貴文氏の「M-1」巡る持論に賛否 2025年11月7日 18時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 堀江貴文氏の6日公開のYouTube動画が賛否を呼んだと「女性自身」が伝えた 堀江氏は「M-1」の構造について「頭のいい人たちがネタを作って」と言及 「頭が良くないんじゃないかな、みたいな人たちが笑う」などと持論を述べた ◆堀江貴文氏が「M-1」を巡る持論を展開 記事を読む おすすめ記事 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分 「偽物」ラブブ人形から発がん性物質…基準値の344倍検出＝韓国 2025年11月6日 6時59分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分