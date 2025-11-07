神戸空港で有害薬物の臭いをかぎ分けた麻薬探知犬「ハードル号」＝7日午後、神戸市海外から持ち込まれる違法薬物を探し出す神戸税関の麻薬探知犬「ハードル号」が、着任後早々に神戸空港の手荷物から少量の有害薬物の臭いをかぎ分ける手柄を上げた。所持していた米国籍の男（26）は麻薬取締法違反の罪で起訴。税関は7日に関税法違反容疑で告発し、記者会見でハードル号の活躍をたたえた。2歳の雌のラブラドルレトリバーで9月に