杖をつき、車イスで移動することも歌手の和田アキ子（75）がMCを務める『アッコにおまかせ！』（TBS系）が来年３月で終了する。11月２日放送の番組エンディングで和田は、「『アッコにおまかせ！』は、おかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」と報告した。TBSが番組を終わらせようとし、和田側も受け入れざるを得なかった大きな理由は