年末の恒例イベント「新語・流行語大賞」のノミネート30語が11月5日に発表された。今年は昨年までの「ユーキャン」の冠が外れ、「T＆D保険グループ」が提供と装いも新たに。それに加えて選出された30語についても近年にない特徴がある。「野球用語」がないのだ。【もっと読む】《野球キモ》《おじさん野球用語大賞に改名しろ》の声に大谷「50-50」は落選危機？流行語大賞候補30語発表野球用語がノミネートされなかったのは2020