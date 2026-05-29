中東情勢の影響でソーセージや冷凍食品が値上げです。プリマハムは8月1日から、ハムやソーセージなど約250品目を5〜35％ほど値上げすると発表しました。「香薫」などが対象で、中東情勢の悪化による包装資材費や燃料費の高騰などが要因だとしています。また、ニチレイフーズも冷凍食品のほぼ全ての商品で、値上げや内容量を変える「実質値上げ」を行います。「特から」や「本格炒め炒飯」などが対象で値上げ幅は約5〜20％です。ニ