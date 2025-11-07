佐川急便の元従業員女性が自身の名前を「ちゃん」付けで呼び、「かわいい」「体形良いよね」などの発言をした同僚男性に対し、セクハラだとして約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が出た。10月23日、東京地裁はその行為をセクハラと認定。22万円の慰謝料の支払いを命じた。このニュースを見てSNSでは様々な意見が飛び交っている。 ◆女性と話すのが怖くなってしまった… 「一体、男性陣はどうしたらいいのか……」と悩ましい顔で