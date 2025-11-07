札幌・北警察署は2025年11月6日、札幌市北区の自称・飲食店従業員の男（25）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は6日午後10時半ごろ、札幌市北区の交際中の20代女性の自宅で、女性の顔面を拳で殴る暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性はくちびるから出血するなどの軽傷です。女性の家族から「彼氏から殴られたようだ」と警察に通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「右ほほ付近を1回殴ったことに間