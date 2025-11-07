フジテレビのトークバラエティ「酒のツマミになる話」が年内の放送をもって終了することが発表されたのは、10月31日放送の番組内でのことだった。もっとも、それで一件落着というわけではなく、まだ問題の火種はくすぶり続けているという。＊＊＊【写真を見る】「実名顔出し」で松本人志からの被害を告発した元女性タレント31日の放送では冒頭で番組終了が発表された後、MCの千鳥・大悟がVTRで登場した。大悟：どうも、千鳥