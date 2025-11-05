米ミズーリ州カンザスシティの遊園地のジェットコースターで、シートベルトが外れた少女を前列の見知らぬ夫婦が支え続け救助した。米メディア・ＫＣＴＶ５が先日、報じた。クリスとキャシー・エヴィンズ夫妻によると、先月、遊園地「ワールズ・オブ・ファン」のジェットコースター「マンバ」に乗っていた際、後ろの座席から悲鳴が聞こえたという。少女のシートベルトは最初の上り坂の途中で外れてしまった。クリスさんは「乗