韓国が議長国を務めた慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議は、11月1日に「域内およびグローバルなサプライチェーンの連結性強化」などを盛り込んだ「APEC首脳慶州宣言」を採択し、閉幕した。閉会に先立ち、21の加盟国・地域すべての同意（コンセンサス）を得て成果文書を取りまとめ、議長国・韓国の外交的手腕を示したとの評価が出ている。この日、韓国の大統領室および外交部によると、第32回慶州APEC首脳会