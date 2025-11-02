10月30日、timeleszの篠塚大輝が『めざましテレビ』（フジテレビ系）の11月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定したのだが、これが物議を醸している。【貴重写真】timelesz新メンバーと“ギャル男風”だった目黒蓮の自撮りショット“棒立ち”の動画がXで拡散篠塚はこの“大役”について、「自分らしく頑張れたらいいなと思います。自分らしさはこれから見つけます（笑）」と意気込みを述べていた。1か月限定と