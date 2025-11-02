絶賛上映中の劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』。公開から42日間で観客動員数41万人超、興行収入6億円超を記録。さらに6億円突破を記念して描き下ろしイラストが到着した。原作は、『チ。―地球の運動について―』で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』（講談社刊）。陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの情熱と狂気を描いた物語は、