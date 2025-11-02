しのとうこ氏による「神田明神×薬屋のひとりごと」スペシャルコラボイラストが、美しい御朱印帳が、2025年11月7日（金）9：00から神田明神内のEDOCCO SHOP IKIIKIにて販売決定。＞＞＞『薬屋のひとりごと』御朱印帳をチェック！（写真3点）後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』