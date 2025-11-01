クマの被害が相次ぐ中、岩手県では11月1日、75歳の男性ハンターがクマに襲われ、顔に大けがをしました。1日午前10時半ごろ、岩手・大槌町の山中で狩猟仲間7人と狩りに出ていた75歳の男性ハンターがクマに襲われ、顔面を引っかかれました。一緒に狩猟していた人：（無線が聞こえて）すぐ飛び降りたら、顔からこの辺まで血だらけで真っ赤だった。男性は鼻と両頬を引っかかれる大けがをして病院に運ばれています。また、山形・南陽市