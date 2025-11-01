目の健康のためにはどんなことに気を付ければいいのか。眼科医の栗原大智さんは「間違った習慣が、目に取り返しのつかないダメージを与えてしまう。一見良さそうに見えて、やってはいけない行動を紹介しよう」という――。（第2回）※本稿は、栗原大智『眼科専門医が教える最新知識 スマホ時代の「眼」のメンテナンス』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock