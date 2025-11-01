こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆仕事ができて優しくて、家族仲もいい上司に憧れ年上が好きだという女性は一定数いますが、聞くとだいたいは「3歳前後年上」のこ