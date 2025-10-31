観客を楽しませてきたテクニックは、今なお衰えてはいないようだ。元ブラジル代表DFのマルセロが、７人制のサッカーリーグ『キングスリーグ』で披露した圧巻の妙技が話題を呼んでいる。キングスリーグは、元スペイン代表のジェラール・ピケがチェアマンを務める大会。かつてレアル・マドリーなどで活躍し、今年２月に現役を引退したレジェンドSBのマルセロもこのコンペティションに参戦している。リーグ公式がX は10月31日