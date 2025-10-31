11月21日に、木村拓哉が出演する映画『TOKYOタクシー』が公開される。映画への期待が高まるなか、かつて苦楽をともにした中居正広には気になる近況が取りざたされていて──。発端となったのは、10月30日の「女性セブンプラス」の報道だ。「1月に芸能界を引退した中居さんですが、最近はかつて親交のあった仲間とのつながりを取り戻そうとしていると伝えられました。記事によれば、中居さんが木村さんと対話する機会を模索して