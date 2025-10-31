11月21日に、木村拓哉が出演する映画『TOKYOタクシー』が公開される。映画への期待が高まるなか、かつて苦楽をともにした中居正広には気になる近況が取りざたされていて──。

発端となったのは、10月30日の「女性セブンプラス」の報道だ。

「1月に芸能界を引退した中居さんですが、最近はかつて親交のあった仲間とのつながりを取り戻そうとしていると伝えられました。記事によれば、中居さんが木村さんと対話する機会を模索しており、関係者を通じて接触しようとしているとのことです」（スポーツ紙記者）

しかし、中居の木村への「交流熱望」報道に関して、Xでは

《何も説明出来ずにいるのになぁ》

《偶然でも絶対会いたくないやろ》

《何考えてるの?》

など、猛反発する声があがっている。やはり、中居のトラブルが尾を引いているようだ。

「中居さんは2024年12月、元フジテレビの女性アナウンサーに対する性的トラブルが報じられ、2025年3月にはフジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書で、このトラブルが『性暴力』と認定されました。トラブルについて会見などで説明することなく引退し、性暴力認定にも代理人弁護士を通じて抗議する中居さんに、厳しい見方を示す人も多かったのです。こうした経緯から、いまになって木村さんに会おうとすることに違和感を覚える人もいるのです」（芸能記者）

木村と中居は、2016年の解散までSMAPのメンバーとして20年以上、苦楽をともにしてきた。しかし、2人の間には“不仲説”が絶えなかった。

「2016年1月のスポーツ紙で、木村さんを除く4人が事務所を辞めて解散すると報じられ、一部のファンの間では木村さんを “裏切者”と見る向きがあったのです。さらに、解散に至るまでの過程で、木村さんと中居さんの関係が悪化したという疑惑もたびたび取りざたされました。

解散後、中居さんは2020年3月まで旧ジャニーズ事務所で活動していましたが、木村さんと共演することはありませんでした。また、2023年4月、中居さんとダウンタウンの松本人志さんのトークバラエティ番組『まつもtoなかい』（フジテレビ系）に香取慎吾さんがゲスト出演した際も、ほかのSMAPメンバーの名前が出るなか、木村さんには一度も触れられず、あらためて木村さんと中居さんの関係が懸念されることになったのです」（同前）

解散騒動の際は、ファンから厳しい目を向けられた時期もあった木村。しかし中居のトラブル以降、2人の評価は変化している。

「木村さんは2025年1月の正月特番『さんタク』（フジテレビ系）で、明石家さんまさんとともに石川県の能登を訪れ、復旧・復興に向けて取り組む被災地の人を手伝いました。被災地で汗を流す木村さんの姿はSNSでも好評でした。また、timeleszの新メンバー募集オーディションやSnow Manのバラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に出演し、仕事のアドバイスをするなど、後輩の指導にも精を出しています。

これまで、中居さんは東日本大震災など被災地支援に取り組み、3度『紅綬褒章』を受章しています。Kis-My-Ft2など、事務所の後輩を気遣うエピソードも多く、誠実なイメージを持たれていました。しかしトラブル発覚以降、木村さんを支持するファンが増えており、中居さんと評価が逆転した感があります」（同前）

解散から9年、木村と中居が“再会”する日は来るか。