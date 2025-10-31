様々な事情から長年、両親と疎遠になると、亡くなった際に驚きの知らせがもたらされることも少なくありません。加藤ミキさん（仮名・40歳）は義父が亡くなった時、内縁の妻がいたことを知り、仰天！ そして、義父（82歳）の遺言書に綴られていた“まさかのお願い”によって、日常が大きく変化してしまいました。◆親子関係が破綻していた義父と夫ミキさんは10年前、9歳上の男性と結婚。結婚後、義父母と関わることはほぼあり